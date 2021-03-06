Після поєдинку 17-го туру української Прем'єр-ліги між донецькими "Олімпіком" та "Шахтарем" президент Владислав Гельзін увірвався в прямий ефір телеканалу "Футбол" та вилаявся брутальними матюками на адресу арбітрів матчу.
"Скажи, що п*д*раc суддя відірвав голову н*х*й, чого ти, б**, соромишся? Що ви, б*я*ь, все мовчите? А що мені говорити? 93% зараховують гол по телебаченню? Що ви розповідаєте? Що ви тут розповідаєте? Що ці, б*я*ь, експерти розповідають? Чистий гол скасовується. С*ка, для чого цей п*д*раc італієць перебуває у нас н*х*й в країні, б*я*ь? Міняйте, с**а, їх усіх, б***ь", - не стримав емоцій колишній гравець-президент.
Зауважимо, що таке роздратування у Гельзіна викликало рішення рефері скасувати взяття воріт "Шахтаря" після перегляду відеоповтору.
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