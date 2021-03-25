Відбір на ЧС-2022: результати всіх матчів 24 березня

Нічия Франції та України, скромна перемога португальців, шість голів від Чехії та сенсаційна поразка Хорватії.

24 березня стартувала європейська кваліфікація на чемпіонат світу з футболу-2022 в Катарі. Збірна України розпочала свій шлях у відборі з нічийного результату в гостьовому матчі з Францією. Результати матчів Група А Сербія - Ірландія - 3:2 Португалія - Азербайджан - 1:0 Група D Франція - Україна - 1:1 Фінляндія - Боснія і Герцеговина - 2:2 Група Е Естонія - Чехія - 2:6 Бельгія - Уельс - 3:1 Група G Туреччина - Нідерланди - 4:2 Гібралтар - Норвегія - 0:3 Латвія - Чорногорія - 1:2 Група Н Кіпр - Словаччина - 0:0 Мальта - Росія - 1:3 Словенія - Хорватія - 1:0 Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати Жеребкування кваліфікації ЧС-2022 відбулося 7 грудня 2020 року. За його підсумками збірна України потрапила в групу з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною і Казахстаном.

Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).

Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи А за участю катарської збірної не враховуються.

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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