24 березня стартувала європейська кваліфікація на чемпіонат світу з футболу-2022 в Катарі.
Збірна України розпочала свій шлях у відборі з нічийного результату в гостьовому матчі з Францією.
Результати матчів
Група А
Сербія - Ірландія - 3:2
Португалія - Азербайджан - 1:0
Група D
Франція - Україна - 1:1
Фінляндія - Боснія і Герцеговина - 2:2
Група Е
Естонія - Чехія - 2:6
Бельгія - Уельс - 3:1
Група G
Туреччина - Нідерланди - 4:2
Гібралтар - Норвегія - 0:3
Латвія - Чорногорія - 1:2
Група Н
Кіпр - Словаччина - 0:0
Мальта - Росія - 1:3
Словенія - Хорватія - 1:0
Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати
- Жеребкування кваліфікації ЧС-2022 відбулося 7 грудня 2020 року. За його підсумками збірна України потрапила в групу з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною і Казахстаном.
- Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
- Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).
- Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи А за участю катарської збірної не враховуються.
- ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram