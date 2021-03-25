Португалія обіграла Азербайджан завдяки автоголу / фото REUTERS

24 березня стартувала європейська кваліфікація на чемпіонат світу з футболу-2022 в Катарі.

Збірна України розпочала свій шлях у відборі з нічийного результату в гостьовому матчі з Францією.

Результати матчів

Група А

Сербія - Ірландія - 3:2

Португалія - Азербайджан - 1:0

Група D

Франція - Україна - 1:1

Фінляндія - Боснія і Герцеговина - 2:2

Група Е

Естонія - Чехія - 2:6

Бельгія - Уельс - 3:1

Група G

Туреччина - Нідерланди - 4:2

Гібралтар - Норвегія - 0:3

Латвія - Чорногорія - 1:2

Група Н

Кіпр - Словаччина - 0:0

Мальта - Росія - 1:3

Словенія - Хорватія - 1:0

Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати

  • Жеребкування кваліфікації ЧС-2022 відбулося 7 грудня 2020 року. За його підсумками збірна України потрапила в групу з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною і Казахстаном.
  • Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
  • Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).
  • Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи А за участю катарської збірної не враховуються. 
  • ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. 

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Автор: Антон Дудар