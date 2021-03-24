Українці пропустили після офсайду, а забили завдяки рикошету.

Збірна України стартувала у відборі на чемпіонат світу-2022 виїзним матчем проти чинних чемпіонів світу французів. Українській збірній вдалося зіграти внічию.

Андрій Шевченко зважився на експеримент - збірна України вийшла на матч з трьома центральними захисниками, граючи за схемою 5-3-2 в обороні. Капітаном української збірної вперше був Олександр Зінченко.

Франція відразу забрала м'яч собі, спершу створила один непоганий момент (Олів'є Жиру не забив), а на 19-й хвилині вийшла вперед. Антуан Грізманн виграв верхову боротьбу у Зінченка, після чого від кута штрафного ефектно закрутив м'яч у дальній кут. Варто відзначити, що перед цим у розвитку атаки в офсайді у Франції опинився Бенжамен Павар, але арбітри цього не побачили, а VAR на матчі не використовувався.

На 57-й хвилині Україні вдалося відігратися. Олександр Караваєв перехопив м'яч біля правого краю штрафного майданчика, віддав під удар Сергію Сидорчуку, який пробив у дотик - м'яч влучив у Преснеля Кімпембе і після рикошету закотився в кут воріт.

Надалі українці продовжили діяти від оборони, намагаючись виходити в контратаки, і змогли зберегти нічийний результат.

Франція - Україна - 1:1

Голи: Грізманн, 19 - Кімпембе, 57 (автогол)

Франція: Льоріс, Павар, Варан, Кімпембе, Ернандес, Канте, Рабьо, Коман (Дембеле, 64), Грізманн, Мбаппе (Марсьяль, 77), Жиру (Погба, 64)

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Миколенко, Сидорчук (Коваленко, 79), Зінченко, Шапаренко (Зубков, 86), Малиновський, Яремчук (Мораес, 72)

Попередження: Павар

Франція - Україна: підсумки матчу

Франція і Україна зустрічалися в 11-й раз в історії. Внічию команди зіграли вчетверте (в України - одна перемога і шість поразок).

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Антуан Грізманн (оцінка - 7,9). В України - Микола Матвієнко (оцінка - 7,7).

Олександр Зінченко став наймолодшим капітаном в історії збірної України (24 роки і 98 днів).

Свій наступний матч у відборі Україна проведе 28 березня, коли прийматиме в Києві команду Фінляндії. Франція в цей же день зіграє в Казахстані.

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Автор: Антон Дудар