Європейська кваліфікація ЧС-2022: розклад матчів 3-го туру

Збірна України в цьому турі зіграє проти Казахстану.

30 і 31 березня пройдуть матчі 3-го туру кваліфікації на чемпіонат світу-2022, який відбудеться в Катарі. Збірна України в цьому турі в Києві гратиме проти збірної Казахстану. Читайте такожВідбір на ЧС-2022: результати всіх матчів 28 березня Розклад матчів 3-го туру 30 березня Група А 19.00. Азербайджан - Сербія 21.45. Люксембург - Португалія 21.45. Катар - Ірландія - поза кваліфікацією Група Е 21.45. Уельс - Чехія 21.45. Бельгія - Білорусь Група G 21.45. Гібралтар - Нідерланди 21.45. Чорногорія - Норвегія 21.45. Туреччина - Латвія Група H 19.00. Кіпр - Словенія 21.45. Словаччина - Росія 21.45. Хорватія - Мальта 31 березня Група В 21.45. Греція - Грузія 21.45. Іспанія - Косово Група С 21.45. Литва - Італія 21.45. Північна Ірландія - Болгарія Група D 21.45. Україна - Казахстан 21.45. Боснія і Герцеговина - Франція Група F 21.45. Молдова - Ізраїль 21.45. Шотландія - Фарерські острови 21.45. Австрія - Данія Група J 19.00. Вірменія - Румунія 21.45. Ліхтеншейн - Ісландія 21.45. Німеччина - Північна Македонія Група I 21.45. Андорра - Угорщина 21.45. Англія - Польща 21.45. Сан-Маріно - Албанія Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати Жеребкування кваліфікації ЧС-2022 відбулося 7 грудня 2020 року. За його підсумками збірна України потрапила в групу з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною і Казахстаном.

У першому матчі Україна в гостях зіграла внічию з Францією (1:1), а в другому вдома не змогла обіграти Фінляндію (1:1).

Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).

Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи А за участю катарської збірної враховуватися не будуть. Всі "домашні" ігри Катар проведе в Європі.

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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