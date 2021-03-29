30 і 31 березня пройдуть матчі 3-го туру кваліфікації на чемпіонат світу-2022, який відбудеться в Катарі.
Збірна України в цьому турі в Києві гратиме проти збірної Казахстану.
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Розклад матчів 3-го туру
30 березня
Група А
19.00. Азербайджан - Сербія
21.45. Люксембург - Португалія
21.45. Катар - Ірландія - поза кваліфікацією
Група Е
21.45. Уельс - Чехія
21.45. Бельгія - Білорусь
Група G
21.45. Гібралтар - Нідерланди
21.45. Чорногорія - Норвегія
21.45. Туреччина - Латвія
Група H
19.00. Кіпр - Словенія
21.45. Словаччина - Росія
21.45. Хорватія - Мальта
31 березня
Група В
21.45. Греція - Грузія
21.45. Іспанія - Косово
Група С
21.45. Литва - Італія
21.45. Північна Ірландія - Болгарія
Група D
21.45. Україна - Казахстан
21.45. Боснія і Герцеговина - Франція
Група F
21.45. Молдова - Ізраїль
21.45. Шотландія - Фарерські острови
21.45. Австрія - Данія
Група J
19.00. Вірменія - Румунія
21.45. Ліхтеншейн - Ісландія
21.45. Німеччина - Північна Македонія
Група I
21.45. Андорра - Угорщина
21.45. Англія - Польща
21.45. Сан-Маріно - Албанія
Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати
- Жеребкування кваліфікації ЧС-2022 відбулося 7 грудня 2020 року. За його підсумками збірна України потрапила в групу з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною і Казахстаном.
- У першому матчі Україна в гостях зіграла внічию з Францією (1:1), а в другому вдома не змогла обіграти Фінляндію (1:1).
- Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
- Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).
- Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи А за участю катарської збірної враховуватися не будуть. Всі "домашні" ігри Катар проведе в Європі.
- ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.
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