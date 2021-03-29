Збірна Англії очолює свою групу / фото REUTERS

30 і 31 березня пройдуть матчі 3-го туру кваліфікації на чемпіонат світу-2022, який відбудеться в Катарі.

Збірна України в цьому турі в Києві гратиме проти збірної Казахстану.

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Розклад матчів 3-го туру

30 березня

Група А

19.00. Азербайджан - Сербія

21.45. Люксембург - Португалія

21.45. Катар - Ірландія - поза кваліфікацією

Група Е

21.45. Уельс - Чехія

21.45. Бельгія - Білорусь

Група G

21.45. Гібралтар - Нідерланди

21.45. Чорногорія - Норвегія

21.45. Туреччина - Латвія

Група H

19.00. Кіпр - Словенія

21.45. Словаччина - Росія

21.45. Хорватія - Мальта

31 березня

Група В

21.45. Греція - Грузія

21.45. Іспанія - Косово

Група С

21.45. Литва - Італія

21.45. Північна Ірландія - Болгарія

Група D

21.45. Україна - Казахстан

21.45. Боснія і Герцеговина - Франція

Група F

21.45. Молдова - Ізраїль

21.45. Шотландія - Фарерські острови

21.45. Австрія - Данія

Група J

19.00. Вірменія - Румунія

21.45. Ліхтеншейн - Ісландія

21.45. Німеччина - Північна Македонія

Група I

21.45. Андорра - Угорщина

21.45. Англія - Польща

21.45. Сан-Маріно - Албанія

Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати

  • Жеребкування кваліфікації ЧС-2022 відбулося 7 грудня 2020 року. За його підсумками збірна України потрапила в групу з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною і Казахстаном.
  • У першому матчі Україна в гостях зіграла внічию з Францією (1:1), а в другому вдома не змогла обіграти Фінляндію (1:1).
  • Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
  • Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).
  • Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи А за участю катарської збірної враховуватися не будуть. Всі "домашні" ігри Катар проведе в Європі.
  • ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. 

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Автор: Антон Дудар