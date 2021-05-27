Віктор Коваленко не допоможе "синьо-жовтим" на чемпіонаті Європи з футболу.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не зможе розраховувати на хавбека "Аталанти" Віктора Коваленка під час Євро-2020. Слідом за травмованим Віталієм Буяльським в лазарет потрапив і 25-річний екс-футболіст "Шахтаря".

Про це повідомляє zbirna.com.

Колишній півзахисник "гірників" через пошкодження пропустив кінцівку сезону в чемпіонаті Італії. Після прибуття до Києва лікарі підтвердили, що у Віктора частковий розрив задньої поверхні стегна. Раніше, ніж 15 червня, Коваленко не повернеться до тренувань.

В Серії А Коваленко встиг лише дебютувати за "Аталанту". В його активі лише декілька хвилин наприкінці поєдинку 28-го туру чемпіонату Італії проти "Верони" (2:0).

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Збірна України на Євро-2020: що потрібно знати

За результатами жеребкування Євро-2020 збірна України отримала в суперники Нідерланди, Австрію, а також переможця плей-офф Ліги націй 2018-2019, яким стала Північна Македонія.

Українська збірна проведе один матч в Амстердамі і два - в Бухаресті. Вже відомо, що матчі пройдуть з глядачами.

Євро-2020 стартує 11 червня, а для України турнір розпочнеться 13 червня - був опублікований оновлений календар.

Перед чемпіонатом збірна України вже провела спаринг проти збірної Бахрейну (23 травня), ледь не програвши. Попереду матчі проти Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).

На Євро-2020 збірній України не зможе допомогти форвард Жуніор Мораєс, який надовго вибув через травму.

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Автор: Артем Будрін