Віктор Коваленко поруч з "Шевою" / фото УНІАН

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не зможе розраховувати на хавбека "Аталанти" Віктора Коваленка під час Євро-2020. Слідом за травмованим Віталієм Буяльським в лазарет потрапив і 25-річний екс-футболіст "Шахтаря".

Про це повідомляє zbirna.com.

Колишній півзахисник "гірників" через пошкодження пропустив кінцівку сезону в чемпіонаті Італії. Після прибуття до Києва лікарі підтвердили, що у Віктора частковий розрив задньої поверхні стегна. Раніше, ніж 15 червня, Коваленко не повернеться до тренувань.

В Серії А Коваленко встиг лише дебютувати за "Аталанту". В його активі лише декілька хвилин наприкінці поєдинку 28-го туру чемпіонату Італії проти "Верони" (2:0).

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Автор: Артем Будрін