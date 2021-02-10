Ініціали українського футболіста повністю збігаються з ініціалами президента РФ.

Білоруський клуб "Нєман" повідомив про те, що не став підписувати контракт з українським футболістом Віктором Путіним, який перебував у команді на перегляді.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Нємана".

При цьому в білоруському клубі винесли в заголовок новини ініціали гравця: "В.В.Путін не підійшов "Нєману".

Відзначимо, що ім'я по батькові гравця також збігається з іменем по батькові президента РФ - Володимирович.

25-річний Путін є уродженцем Херсона. Він виступає на позиції центрального півзахисника. Всю свою кар'єру він провів у Польщі, де виступав за "Енергію Козеніце", "Брон Радом", "Віслу Сандомир" і "Белхатув".

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Раніше в інтерв'ю "Матч ТВ" Віктор Путін розповів про те, як в суспільстві і в командах реагують на його прізвище. За його словами, він не зустрічав "чогось неприємного", проте останнім часом вже почав втомлюватися від жартів на цю тему:

"Якщо чесно, останнім часом почало втомлювати. Дуже багато цього стало, в яку команду не приїдеш, все заново починається: ті ж питання, жарти. Спочатку ще не звертаєш уваги, все класно, а потім вже стомлює".

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Автор: Антон Дудар