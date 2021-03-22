Віталій Буяльський не отримав виклик до національної команди на березневі матчі.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, чому не викликав до збірної України провідного півзахисника "Динамо" Віталія Буяльського.

Про це він розповів в ефірі "Великого футболу".

"Він професійний хлопець, який завжди приїжджав до збірної і давав 100% себе. Я не хочу викликати гравця, щоб просто викликати. Вважаю, він провідний гравець своєї команди. Він відмінно грає. Але ми граємо за іншою схемою. Тому викликати його, щоб він сидів на лавці запасних - на даний момент, вважаю, буде некоректно по відношенню до нього", - сказав Шевченко.

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"Коли буде місце для нього - обов'язково цим скористаюся. Я його дуже поважаю. В першу чергу - за його ставлення, коли він приїжджав до збірної", - додав тренер.

Збірна України: матчі в березні

Збірна України в березні проведе відразу три матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Стартувати у відборі належить 24 березня на стадіоні "Сен-Дені" матчем проти діючих чемпіонів світу французів.

28 і 31 березня Україна проведе два матчі в Києві: спочатку проти збірної Фінляндії, а потім з Казахстаном.

Раньше Андрій Шевченко оголосив список футболістів, які викликані до збірної, але пізніше стало відомо, що відразу три гравці не допоможуть команді через травми.

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Автор: Антон Дудар