Віталій Буяльський / фото REUTERS

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, чому не викликав до збірної України провідного півзахисника "Динамо" Віталія Буяльського.

Про це він розповів в ефірі "Великого футболу".

"Він професійний хлопець, який завжди приїжджав до збірної і давав 100% себе. Я не хочу викликати гравця, щоб просто викликати. Вважаю, він провідний гравець своєї команди. Він відмінно грає. Але ми граємо за іншою схемою. Тому викликати його, щоб він сидів на лавці запасних - на даний момент, вважаю, буде некоректно по відношенню до нього", - сказав Шевченко.

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"Коли буде місце для нього - обов'язково цим скористаюся. Я його дуже поважаю. В першу чергу - за його ставлення, коли він приїжджав до збірної", - додав тренер.

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Автор: Антон Дудар