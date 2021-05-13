Володимир Шаран та "Олександрія" вирішили не продовжувати співпрацю.

Володимир Шаран покинув посаду головного тренера "Олександрії".

Про це стало відомо з офіційного сайту клубу.

"За час нашої співпраці команда виграла бронзові нагороди чемпіонату, виступала в Лізі Європи. Це були найкращі часи для нас усіх. У матчах з грандами не просто не програвали, але й навіть могли перемагати. Це були часи великого успіху для нашого футбольного клубу. Але, звичайно, наряду з перемогами бувають і спади, і поразки. Особисто для мене дуже прикро, що цей рік ми закінчили чемпіонат УПЛ не на тому місці, на якому хотілося б", - поділився коментарем 49-річний фахівець.

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"Сподіваюся, що надалі футбольний клуб буде досягати хороших успіхів. Зараз і для мене особисто, і для тренерського штабу потрібна перерва. Було дуже важко психологічно. Я дуже вдячний усім працівникам і особисто Сергію Кузьменку за співпрацю. Я кажу "до побачення", я не кажу "прощай", - додав Шаран.

Ім'я нового керманича буде повідомлено пізніше.

Володимир Шаран: каденція в Олександрії

Шаран очолював команду олександрійців сумарно 10 років: з січня 2010 року до грудня 2011 року та з 2013 року й до сьогоднішнього дня. За цей період йому вдалося двічі підняти "Олександрію" в класі - з першого місця у Першій лізі до Прем'єр-ліги.

У сезоні 2016/2017 Шаран привів "Олександрію" до шостого місця в УПЛ і вперше в історії вивів клуб в Лігу Європи. У третьому кваліфікаційному раунді влітку 2017 року "Олександрія" вибила румунську "Астру", а в другому поступилася білоруському БАТЕ.

За підсумками сезону 2018/2019 років команда Шарана завоювала бронзові медалі УПЛ, а у сезоні 2019/2020 цей успіх дозволив зіграти їм у груповому раунді Ліги Європи. У сезоні 2020/2021 "Олександрія" фінішувала на 9-й позиції турнірної таблиці УПЛ.

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Автор: Артем Будрін