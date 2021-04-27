Про місцезнаходження Ярослава Думанського нічого невідомо вже тиждень.

В Івано-Франківську зник колишній футболіст львівських "Карпат" та київського "Динамо" Ярослав Думанський.

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Про це стало відомо з повідомлення поліції Івано-Франківської області в Facebook. Про зникнення Думанського в поліцію повідомила його мати.

61-річний Думанський пішов з дому ще 20 квітня. Його місцезнаходження досі залишається невідомим.

У поліції попросили допомогти всіх, хто володіє будь-якою інформацією про зникнення екс-футболіста.

Ярослав Думанський: кар'єра і досягнення

Думанський грав на позиції півзахисника.

Він виступав за "Карпати" з 1977 по 1981 роки, а за "Динамо" грав з 1981 по 1984 роки. Також він пограв за "Спартак" (Івано-Франківськ), московське "Динамо", "Металіст" та "Прикарпаття", завершивши кар'єру в 1990 році.

У складі "Динамо" Київ Думанський став чемпіоном СРСР в 1981 році, срібним призером в 1982-му і володарем Кубка СРСР-1982.

У складі молодіжної збірної СРСР Думанський ставав срібним призером ЧС-1979 і переможцем молодіжного ЧЄ-1980.

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Автор: Антон Дудар