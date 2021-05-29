Євген Селін буде виступати за "Метал".

Євген Селін, який добре відомий в минулому виступами за збірну України та київське "Динамо" незабаром приєднається до харківського "Металу". 33-річний гравець на правах вільного агента перейде в клуб Першої ліги. Нагадаємо, що нещодавно "Метал" підписав досвідченого екс-воротаря "Шахтаря" й "Динамо".

Про це повідомляє Tribuna посилаючись на власні джерела.

Умови контракту не розголошуються.

Зауважимо, що також "Метал" проявляє предметний інтерес до 22-річного бразильського захисника "Атлетіко Мінейро" Маїлтона.

Євген Селін: кар'єра та здобутки

Останньою командою Євгена був кіпрський "Анортосіс", де він відбігав два сезони. До цього захисник захищав кольори "Ворскли", "Астераса", "Платаніаса", "МТК Будапешту" й "Динамо". В його активі також 23 поєдинки у складі харківського "Металіста", котрий прагнуть відродити на базі "Металу".

Селін є переможцем Кубка України в сезоні 2013/2014. А також він бронзовий призер чемпіонату України сезону 2012/2013.

Євген брав участь на Євро-2012 та був основним захисником у складі збірної України. Всього за національну команду країни він зіграв 15 поєдинків, у яких відзначився одним забитим м'ячем.

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Автор: Артем Будрін