Олександр Рибка близький до того, щоб стати футболістом "Металу".

Колишній голкіпер збірної України Олександр Рибка пішов з латвійської "Лієпаї" і найближчим часом змінить клубну прописку.

Про це Рибка повідомив у своєму Instagram.

34-річний страж воріт та латвійський клуб вирішили обопільно не продовжувати співпрацю. Контракт Олександра спливає 1 липня цього року.

"Це був незабутній рік! Новий досвід і новий трофей! Я познайомився з чудовими людьми та з хорошими футболістами! Цей етап моєї кар'єри й мого життя завжди залишиться в моєму серці, це були незабутні емоції! Завжди переживаю за вас і завжди з вами!", - надрукував у дописі текст Рибка.

Як повідомляє Meta-ratings, Рибка підписав контракт з харківським "Металом", який в цьому сезоні підвищився у класі та збирається спробувати свої сили в Першій лізі України.

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Олександр Рибка: кар'єра

Олександр Рибка раніше виступав у київських "Динамо" та "Оболоні", а також в донецькому "Шахтарі" й турецьких "Карабюкспорі" та "Афжет Афьонспорі". Перед переїздом до Латвії воротар провів 20 поєдинків за азербайджанський "Сабаїл".

У складі латвійської "Лієпаї" Рибка став чемпіоном Латвії. З літа 2020 року українець провів за колектив 19 поєдинків, з них у шести зберігав ворота "сухими", а пропустив 19 м'ячів.

З січня 2012 по лютий 2014 Рибка був відсторонений від футболу через покарання за допінг.

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Автор: Артем Будрін