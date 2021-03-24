Йозеф Блаттер не зможе займатися футбольною діяльністю ще майже сім років.

Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер повторно відсторонений від футбольної діяльності.

Судова палата незалежного комітету з етики ФІФА визнала його винним у порушенні кодексу організації. Про це повідомив офіційний сайт ФІФА.

Також винним визнаний колишній генеральний секретар ФІФА Жером Вальке.

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Блаттер визнаний винним у порушенні трьох статей кодексу етики, а Вальке - чотирьох. У їх числі - незаконна виплата преміальних спортивним чиновникам, махінації, пов'язані з продовженням контрактів, і оплата приватних судових витрат Вальке за рахунок організації.

Їм обом заборонили займатися будь-якою футбольною діяльністю в найближчі 6 років і 8 місяців.

Відсторонення Йозефа Блаттера: що відомо

Блаттер був президентом ФІФА в період з 1998 по 2015 роки.

У 2015 році в результаті корупційного скандалу він був відсторонений від футбольної діяльності на 8 років, але потім цей термін був скорочений до 6 років. Функціонера звинувачували в незаконному перекладі двох мільйонів франків на рахунок екс-президента УЄФА Мішеля Платіні.

Нова заборона на футбольну діяльність для 85-річного Блаттера почне діяти після того, як завершиться поточна - в жовтні 2021 року.

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Автор: Антон Дудар