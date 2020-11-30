Головним арбітром матчу ЛЧ "Ювентус" - "Динамо" буде Стефані Фраппар із Франції.

УЄФА призначила на матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Ювентус" - "Динамо" Київ суддівську бригаду з Франції на чолі зі Стефані Фраппар.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Це буде перший випадок в історії Ліги чемпіонів, коли жінка буде головним арбітром зустрічі. Її асистентами призначені Хішам Закрані і Меді Рамуні. Четвертий арбітр - Карім Абед.

Арбітр ВАР - Бенуа Майо, його асистент - Віллі Делаж.

Стефані Фраппар: які єврокубки вона судила

Стефані Фраппар стане першою жінкою в історії, яка буде обслуговувати поєдинок Ліги чемпіонів в якості головного арбітра. Раніше вона працювала на трьох матчах Ліги Європи (один з яких — матч Лестера і Зорі), а також Суперкубку УЄФА-2019, який розігрували між собою Челсі і Ліверпуль.

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Ювентус-Динамо: перед матчем

Матч "Ювентус" - "Динамо" пройде в середу на Туринському Juventus Stadium і почнеться о 22.00 за київським часом.

У нинішньому розіграші підопічні Мірчі Луческу поступилися Старій Синьйорі на НСК "Олімпійський" у Києві - 0:2.

У минулому турі кияни втратили шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. У "Динамо", як і у "Ференцвароша" - по 1 очку, "Барселона" набрала 12 очок, "Ювентус" - 9.

"Динамо" перед зустріччю з "Ювентусом" в УПЛ переграло полтавську "Ворсклу", а туринці у своєму чемпіонаті не зуміли здолати скромний "Беневенто".

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Автор: Олег Давигора