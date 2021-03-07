Туринцям належить відіграватися після першого матчу.

9 березня в Турині пройде матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Ювентусом" і "Порту".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Ювентус - Порту.

Перша зустріч команд завершилася поразкою "Ювентуса" з рахунком 1:2. Незважаючи на це, туринці є фаворитами на прохід до чвертьфіналу.

На те, що далі пройде саме "Ювентус", дається коефіцієнт 1,63, тоді як на "Порту" - 2,37.

На перемогу "Ювентуса" у повторній грі букмекери виставили коефіцієнт 1,48, на нічию - 4,40, а на тріумф "Порту" - 7,60.

Ювентус - Порту: перед матчем

Перша зустріч команд відбулася 17 березня - "Порту" виграв з рахунком 2:1 завдяки голам Мехді Таремі і Мусси Мареги, а у "Юве" забив Федеріко К'єза.

Раніше "Ювентусу" вже вдавалося пройти "Порту" в плей-офф ЛЧ. Це було в 1/8 фіналу в 2017 році. Тоді загальний рахунок за підсумками двох матчів був 3:0 на користь "Ювентуса" (2:0 і 1:0).

"Порту" раніше не вдавалося виграти в гостях на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (4 нічиї і 7 поразок).

"Ювентус" раніше шість разів програвав у єврокубках у першому матчі на виїзді з рахунком 1:2 і при цьому чотири рази перемагав за сумою двох зустрічей.

Матч у Турині обслужить бригада арбітрів на чолі з нідерландцем Бьорном Кейперсом.

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Автор: Антон Дудар