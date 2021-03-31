Соціальні мережі вже кепкують з недолугих дій оборонців.

Під час третього ігрового дня кваліфікації до ЧС-2022 збірна Росії на виїзді мінімально поступилася Словаччині - 2:1.

На 38-й хвилині лідер господарів Мілан Шкрініар відкрив рахунок у зустрічі після подачі з кутового. Публіку шокувала поведінка захисників росіян в цей момент. Маріо Фернандеш та Георгій Джикія замість того, щоб заважати суперникам й захищатися від загрози, почали обійматися і банально заважали один одному.

Відео "завірусилося" у мережі та стало приводом зробити багато дотепних мемів на цю тему у Twitter. Порція тролінгу вже "вилилася" на невдах.

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Автор: Будрін Артем