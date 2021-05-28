28 травня завершився турнір Меморіал Валерія Лобановського. Матчі відбувалися у Києві, на полі НТК ім. В. Баннікова.
Цьогоріч у змаганнях виступали три збірні, котрі зіграли в одне коло без традиційних півфіналів й фіналу. Причиною зміни формату стала відмова від участі команди Тунісу.
Перший матч для наших хлопців вийшов складним. Мінімальна поразка (0:1) команді Азербайджану була прикрою, але не безнадійною. Збірна України мала шанс виграти кубок. Це стало можливим тому, що Азербайджан U-21 поступився своїм ровесникам з Узбекистану. Україні за для того, щоб отримати трофей потрібно було обіграти Узбекистан з різницею у два м'ячі. Але цей перформанс для команди Руслана Ротаня виявися ще більш ганебним і завершився з рахунком 2:0.
Турнір Валерія Лобановського 2021
Україна U-21 - Азербайджан U-21 - 0:1 (Гурбанлі, 17)
Азербайджан U-21 - Узбекистан U-21 - 0:1 (Жалоліддінов, 75)
Україна U-21 - Узбекистан U-21 - 0:2 ((Жалоліддінов, 75, Норчаєв, 63)
Турнірна таблиця
1. Узбекистан U-21 - 6 очок
2. Азербайджан U-21 - 3 очки
3. Україна U-21 - 0 очок
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