Збірна України проведе спаринг в рамках підготовки до матчів кваліфікації на Чемпіонат світу з футболу 2022 року.
Про це повідомив Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook.
Підопічні Андрія Шевченка зіграють проти збірної Болгарії. Товариський матч відбудеться 11 листопада. На якій арені відбудеться поєдинок невідомо, але точно пройде на теренах України.
Матч проти Болгарії покликаний допомогти "синьо-жовтим" підготуватися до офіційного поєдинку з Боснією і Герцеговиною (16 листопада). Це наш конкурент за право зіграти на Чемпіонаті світу з футболу 2022 року.
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Болгарія займає 68-е місце у рейтингу ФІФА. Востаннє збірні зустрічались у 2012 році. Тоді команда під керівництвом в.о. головного тренера Олександра Заварова перемогла на виїзді 0:1. Загалом команди 5 разів грали між собою: 3 перемоги України і ще 2 матчі закінчилися внічию.
Збірна України: головне
- Напередодні Євро-2020 підопічні Шевченка зіграють товариські ігри проти Бахрейна, Кіпру та Північної Ірландії.
- На Євро-2020 Україна потрапила до групи C: Нідерланди, Україна, Австрія, Північна Македонія.
Україна зберігає шанси залишитися в елітному дивізіоні Ліги націй. Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) призначив дату розгляду апеляції Української асоціації футболу у справі про матч Ліги націй Швейцарія - Україна.
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