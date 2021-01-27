Контрольний поєдинок відбудеться восени на території України.

Збірна України проведе спаринг в рамках підготовки до матчів кваліфікації на Чемпіонат світу з футболу 2022 року.

Про це повідомив Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook.

Підопічні Андрія Шевченка зіграють проти збірної Болгарії. Товариський матч відбудеться 11 листопада. На якій арені відбудеться поєдинок невідомо, але точно пройде на теренах України.

Матч проти Болгарії покликаний допомогти "синьо-жовтим" підготуватися до офіційного поєдинку з Боснією і Герцеговиною (16 листопада). Це наш конкурент за право зіграти на Чемпіонаті світу з футболу 2022 року.

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Болгарія займає 68-е місце у рейтингу ФІФА. Востаннє збірні зустрічались у 2012 році. Тоді команда під керівництвом в.о. головного тренера Олександра Заварова перемогла на виїзді 0:1. Загалом команди 5 разів грали між собою: 3 перемоги України і ще 2 матчі закінчилися внічию.

Збірна України: головне

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Автор: Будрін Артем