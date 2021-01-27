Цього разу спаринг буде без топ-суперника / фото УАФ

Збірна України проведе спаринг в рамках підготовки до матчів кваліфікації на Чемпіонат світу з футболу 2022 року. 

Про це повідомив Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook.

фото facebook.andriy.pavelko

Підопічні Андрія Шевченка зіграють проти збірної Болгарії. Товариський матч відбудеться 11 листопада. На якій арені відбудеться поєдинок невідомо, але точно пройде на теренах України. 

Матч проти Болгарії покликаний допомогти "синьо-жовтим" підготуватися до офіційного поєдинку з Боснією і Герцеговиною (16 листопада). Це наш конкурент за право зіграти на Чемпіонаті світу з футболу 2022 року. 

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Болгарія займає 68-е місце у рейтингу ФІФА. Востаннє збірні зустрічались у 2012 році. Тоді команда під керівництвом в.о. головного тренера Олександра Заварова перемогла на виїзді 0:1. Загалом команди 5 разів грали між собою: 3 перемоги України і ще 2 матчі закінчилися внічию. 

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Автор: Будрін Артем