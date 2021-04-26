Футболістів збірної України цінують в "Манчестер Сіті" та "Аталанті".

Футболісти збірної України Олександр Зінченко і Руслан Малиновський удостоїлися похвали у своїх клубах.

Так, головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола на прес-конференції після перемоги "городян" у фіналі Кубка англійської ліги прокоментував вибір складу на матч. При цьому він похвалив Зінченка, який залишився в запасі:

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"Кажуть, що я вибрав найсильніший склад, але я так не вважаю. Люди, які залишилися на лавці, могли б зіграти відмінно. Алекс Зінченко проводить весь цей сезон неймовірно добре. Коли ми граємо у фіналі, моя перша думка про тих, хто залишиться в запасі, але також мені потрібно бути чесним з собою - команда була готова зіграти в обраному складі".

Головний тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні прокоментував виступи Малиновського після результативної гри українця в матчі з "Болоньєю".

"Малиновський прийшов до нас в якості півзахисника, але з часом я попросив його розвинути роль до чогось схожого на те, що робить Йосип Ілічіч. Спочатку у нього були труднощі, але з часом він знайшов свою позицію. Зараз він стабільно включений в атакуючі дії, хоч і як нетиповий нападник", - сказав Гасперіні, якого цитує Football Italia.

"У Малиновського були проблеми з коронавірусом, а потім з грижею, але тепер, коли він набрав оптимальну форму, він проводить видатну кампанію", - додав тренер.

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Автор: Антон Дудар