Руслан Малиновський також відзначився результативною передачею.

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський забив за італійську "Аталанту" в третьому матчі поспіль. Українець відзначився в поєдинку 33-го туру Серії А проти "Болоньї".

Малиновський вийшов на поле з перших хвилин. На 22-й хвилині він відпасував на Луїса Муріеля, отримав зворотну передачу п'ятою і завдав прицільного удару в дотик з меж штрафного майданчика.

А на 59-й хвилині українець відзначився гольовим пасом на Дувана Сапату.

За версією SofaScore, Малиновський став найкращим гравцем матчу (оцінка - 9,4).

"Аталанта" в підсумку розгромила суперника з рахунком 5:0.

Нагадаємо, раніше Малиновський своїм голом приніс "Аталанті" перемогу над "Ювентусом", а згодом відзначився у поєдинку проти "Роми".

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Починаючи з березня, Малиновський є найкращим за системою "гол + пас" півзахисником у п'яти провідних лігах Європи (4 голи і 6 асистів).

Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"

Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.

У своєму першому сезоні він провів за італійський клуб 44 матчі, в яких забив 9 голів і зробив 4 гольові передачі.

У поточному сезоні на рахунку українця 37 матчів, 7 голів і 9 асистів у складі клубу з Бергамо.

В квітні Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.

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Автор: Антон Дудар