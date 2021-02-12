Хосеп Гвардіола не образився на підопічного.

Українська журналістка, блогерка й дружина футболіста "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка Влада Седан розповіла, як Пеп Гвардіола став об'єктом жартів Сашка.

Про це стало відомо з інтерв'ю Седан для Вацко Live.

"Нещодавно фідбек був від Гвардіоли. У нього було день народження - 50 років. Зіна підійшов його привітати. Зіна - це Зіна. Спочатку компліменти, найкращі побажання, але має ж бути ложка дьогтю у бочці з медом. Зіна йому у кінці говорить, мовляв, вже 50, старість. Травить у своєму стилі. Пеп на нього подивився і говорить: "Алекс, головне, щоб я твоїй дружині подобався, і все буде добре". Якось так", - поділилася цікавою історією Седан.

Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

Зінченко перейшов у "Манчестер Сіті" в 2016 році, проте спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "містян" дебютував у жовтні 2017 року.

Влітку 2018 року Зінченко намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.

У складі "Сіті" Зінченко двічі став чемпіоном АПЛ, три рази виграв Кубок англійської Ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.

У поточному сезоні на рахунку українця 1 асист в 15 матчах за "Сіті" у всіх турнірах.

У 2021 році Зінченко вже сім разів виходив на поле в стартовому складі "Ман Сіті".

Контракт українського футболіста з "містянами" діє до 2024 року.

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Автор: Будрін Артем