Ілля Близнюк вважає, що луганчани можуть розраховувати на нічию.

Колишній футболіст збірної України Ілля Близнюк поділився очікуваннями від матчу 3-го туру групового етапу Ліги Європи між "Зорею" та грецьким АЕКом.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Зоря - АЕК.

Близнюк у коментарі zbirna.com зазначив, що у луганчан вже немає можливості втрачати очки після двох поспіль поразок, але команда знаходиться в психологічній ямі, що ускладнює ситуацію:

"Відступати команді Віктора Скрипника вже нікуди. Зараз "Зорі" потрібно правильно розрахувати сили, набрати нарешті перші очки, щоб продовжити боротьбу за вихід з групи. Але я думаю, що "Зорі" доведеться складно, адже АЕК - команда більш технічна і досвідчена, і шансів на успіх у перспективі має більше, ніж луганчани.

"Зоря" відчуває психологічну невпевненість. Виходить таке собі зачароване коло - невпевненість після невдач в УПЛ і Лізі Європи та невдачі в цих турнірах якраз через невпевненість. Звичайно, потрібно перебувати всередині колективу, щоб повною мірою розуміти, що там відбувається. Але те, про що я сказав, є, І це потрібно прибирати".

На думку експерта, українцям важливо в першу чергу не пропустити:

"Мені здається, що "Зоря" зіграє внічию. Голи? Це не так вже й важливо для підсумку поєдинку. Тоді скажу по-іншому: головне, щоб команда Віктора Скрипника не пропустила".

"Зоря" - АЕК: перед матчем

Матч пройде сьогодні, 5 листопада, в Запоріжжі на "Славутич-Арені": де дивитися матч.

Гру "Зоря" - АЕК судитиме шотландець Вільям Коллам.

У стартовому турі групи G "Зоря" зазнала поразки в грі з "Лестером" з рахунком 0:3, а в другій грі луганчани на своєму полі поступилися "Бразі" - 1:2.

АЕК також стартував у групі з двох поразок - від "Браги" (0:3) і "Лестера" (1:2).

У складі АЕКа виступають два українці - Євген Шахов і Дмитро Чигринський.

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Автор: Данило Слесь