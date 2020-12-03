Віктор Скрипник хотів би, щоб "Зоря" тільки зараз починала свій виступ у Лізі Європи.

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник прокоментував перемогу команди над "Лестером" у 5-му турі Ліги Європи (1:0).

Своїми емоціями Скрипник поділився в ефірі телеканалу "Футбол 1".

"Не кожен день ми обігруємо команди з АПЛ. Звичайно, приємно. Хлопці - молодці. Трохи засмутило, що "Брага" виграла. А так сьогодні було видно бажання, не боялися, грали в те, у що домовлялися. Це хороший суперник з якісними футболістами, але ми шукали свій шанс і дочекалися його, не пропустили. Більше позитиву, ніж негативу. Хотіли виграти, чого і домоглися", - підкреслив Скрипник.

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"Ми раді. Але так сталося, що виграли тільки дві гри. Залишається одна, яка ніякої ролі не грає - тільки престиж. Ми не щороку граємо в єврокубках, потрібно насолоджуватися цими іграми. Європа - це той ринок, де футболісти хочуть себе показати, що ми зараз і робимо", - додав тренер "Зорі".

Скрипник також зазначив, що "краще б "Зоря" тільки зараз починала цей турнір".

Зоря - Лестер: підсумки матчу

"Зоря" втратила шанси на вихід в плей-офф Ліги Європи через результат паралельного матчу, в якому "Брага" обіграла АЕК з рахунком 4:2.

Після п'яти турів у "Лестера" і "Браги" - по 10 очок, у "Зорі" - 6 очок, у АЕКа - 3.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу "Зоря" - "Лестер".

"Зоря" вперше в історії клубу забила в єврокубках супернику з Англії.

Луганський клуб зумів зберегти свої ворота сухими у другому матчі Ліги Європи поспіль.

У заключному турі "Зоря" 10 грудня зіграє в гостях з "Брагою".

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Автор: Антон Дудар