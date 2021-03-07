Луганська "Зоря" в матчі 17-го туру чемпіонату України прийматиме ПФК "Львів".
Дивіться на УНІАН онлайн відео трансляцію матчу Зоря - Львів.
Початок зустрічі - о 17.00.
"Зоря" набрала 29 очок, провівши 15 матчів, і займає в турнірній таблиці УПЛ третє місце.
У "Львова" в активі 12 очок (також у 15 матчах), команда йде на останній позиції.
У першому колі "Зоря" розгромила львів'ян з рахунком 5:0.
Луганський клуб є беззаперечним фаворитом і на перемогу в новому протистоянні команд. На перемогу "Зорі" дається коефіцієнт 1,29, на нічию - 5,30, а на "Львів" - 11,50.
Зоря - Львів
Відеотрансляція матчу
УНІАН ТБ
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