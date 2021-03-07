Третя команда чемпіонату зіграє проти аутсайдера.

Луганська "Зоря" в матчі 17-го туру чемпіонату України прийматиме ПФК "Львів".

Дивіться на УНІАН онлайн відео трансляцію матчу Зоря - Львів.

Початок зустрічі - о 17.00.

"Зоря" набрала 29 очок, провівши 15 матчів, і займає в турнірній таблиці УПЛ третє місце.

У "Львова" в активі 12 очок (також у 15 матчах), команда йде на останній позиції.

У першому колі "Зоря" розгромила львів'ян з рахунком 5:0.

Луганський клуб є беззаперечним фаворитом і на перемогу в новому протистоянні команд. На перемогу "Зорі" дається коефіцієнт 1,29, на нічию - 5,30, а на "Львів" - 11,50.

Зоря - Львів

Відеотрансляція матчу

УНІАН ТБ

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Автор: Антон Дудар