Претендент на медалі УПЛ здобув впевнену перемогу.

Луганська "Зоря" у 17-му турі української Прем'єр-Ліги приймала аутсайдера турніру "Львів". Матч завершився розгромною перемогою "Зорі".

Вже до перерви "Зоря" відправила у ворота суперника чотири м'ячі - по дублю оформили Алахьяр Сайядманеш і Олександр Гладкий, який записав собі в актив ще й асист.

Після перерви команди не забивали.

Читайте такожЗоря - Львів: огляд та повне відео матчу УПЛДля лучанган ця перемога стала сьомою поспіль в УПЛ.

"Зоря" набрала 32 очки, провівши 16 матчів, і займає третє місце в таблиці УПЛ. У "Львова" 12 очок і остання позиція.

"Зоря" - "Львів" - 4:0

Голи: Гладкий, 9, 15, Сайядманеш, 13, 39

"Зоря": Василь, Циганікс (Ємець, 81), Ханна, Вернидуб (Руфаті, 63), Фаворов (Цвек, 63), Іванісеня, Кочергін, Юрченко, Хомченовський, Сайядманеш (Громов, 46), Гладкий (Шахаб, 46)

"Львів": Костик, Грисьо, Романчук, Міхоубі, Якимець, Довгий, Брікнер (Сабіно, 83), Ернест (Чиряк, 68), Шина, Вієйра (Казлаускас, 83), Нич (Захарків, 83)

Попередження: Вернидуб, Кочергін - Міхоубі, Романчук

Відео голів

Українська Прем'єр-ліга: 17-й тур

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Автор: Антон Дудар