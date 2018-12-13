Чикаго обіграв Піттсбург, Анахайм здобув вольову перемогу над Далласом в НХЛ

"Вегас" зломив опір "Айлендерс".

Напередодні відбулися чотири поєдинки регулярного чемпіонату НХЛ. "Вегас" на виїзді здолав "Айлендерс" - 3:2, "Калгарі" у додатковий час вирвав перемогу у "Філадельфії" (6:5), повідомляє офіційний сайт ліги. Айлендерс – Вегас– 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) Шайби: 0:1 – 1 Маршессо (Сміт, Міллер), 1:1 – 3 Бовільє (Барзел, Бойчак), 2:1 – 31 Пелек (Барзел), 2:2 – 36 Карлссон, 2:3 – 43 Носек (Карпентер, Ліндберг) Чикаго – Піттсбург– 6:3 (2:1, 1:2, 4:0) Шайби: 1:0 – 14 Мартінсен (Крюгер, Дальстрем), 2:0 – 17 Сібрук (Тейвс), 2:1 – 18 Раст, 2:2 – 25 Раст (Грант), 3:2 – 35 Дебринкат (Кейн, Сібрук), 3:3 – 39 Раст (Астон-Різ, Мяяття), 4:3 – 43 Крюгер (Кіт, Мартінсен), 5:3 – 58 Тейвс (Саад), 6:3 – 59 Саад (Тейвс) Калгарі – Філадельфія– 6:5 (1:0, 2:4, 2:1, 1:0) Шайби: 1:0 – 9 Беннетт (Куїні, Ткачак), 1:1 – 20 Сенхайм (Жиру), 2:1 – 25 Джиордано (Райан, Хемонік), 2:2 – 25 ван Римсдайк (Жиру, Кутюр'є), 2:3 – 26 Кутюр'є (Проворов, Ворачек), 2:4 – 27 Уіс (Хегг, Гудас), 3:4 – 30 Монахан (Годро, Ткачак), 3:5 – 51 Кутюр'є, 4:5 – 58 Андерссон (Ткачак, Годро), 5:5 – 59 Монахан (Джиордано, Ткачак), 6:5 – 60 Годро (Монахан, Джиордано) Анахайм – Даллас– 6:3 (1:0, 1:3, 4:0) Шайби: 1:0 – 6 Каші (Оберг), 1:1 – 26 Хейсканен (Лінделль, Спецца), 1:2 – 28 Комо (Дікінсон, Шор), 1:3 – 31 Радулов (Шор, Федун), 2:3 – 36 Каші (Гецлаф), 3:3 – 50 Каші (Монтур, Річі), 4:3 – 52 Монтур (Гецлаф), 5:3 – 53 Сильверберг (Монтур, Кольяно), 6:3 – 59 Ліндхольм (Монтур)

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