Овечкін здійснив другий хет-трик поспіль і допоміг Вашингтону обіграти Кароліну в НХЛ

Матч завершився в серії булітів з рахунком 6:5.

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі Олександр Овечкін в другому матчі поспіль оформив хет-трик і продовжив результативну серію до 13 ігор, повторивши особистий рекорд в НХЛ.

Він допоміг "Вашингтону" (19-9-3), який у другому періоді програвав з рахунком 1:4, здобути четверту перемогу поспіль, а сам зміцнив лідерство в суперечці снайперів, повідомляє офіційний сайт змагань.

Після 31 ігри на його рахунку 28 шайб, що на п'ять більше, ніж у Патріка Лайні з "Вінніпега". Три результативні передачі у складі "Кепіталз" зробили Нік Дауд і Джон Карлсон, а вирішальний булліт у шостому раунді реалізував Якуб Врана. Овечкін і Євген Кузнєцов, за рахунок передачі подовживший результативну серію до семи ігор, буліти не реалізували.

Овечкін оформив 22-й хет-трик у кар'єрі і зрівнявся з Теему Селянне на 11-му місці в історії ліги з їх числа.

"Я просто намагаюся робити свою роботу, - сказав Овечкін. - Забивати хочуть всі. Але в цій лізі це непросто. Мені пощастило грати з хорошими партнерами, які постачають мені передачі. А я просто роблю свою роботу".

Забивши 237-й гол у більшості, Овечкін вийшов на шосте місце в історії НХЛ, обійшовши Маріо Лем'є і зрівнявшись з Бренданом Шенахеном. На п'ятому місці - Філ Еспозіто з 246 голами.

"Кароліна" (13-13-5) зазнала третьої поспіль поразки і шостої в семи матчах (1-4-2). Особливо прикро повинно бути Себастьяну Агво, який став першою зіркою зустрічі за рахунок 4 (2+2) набраних очок.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

14 грудня.

Піттсбург – Бостон– 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

Шайби: 1:0 – 17 Грант (Уілсон, Каллен), 2:0 – 21 Кессел (Астон-Різ, Малкін), 2:1 – 31 Карло (Курали, Вагнер), 3:1 – 39 Астон-Різ (Думулин, Шейэн), 3:2 – 47 Вагнер (Курали, Макевой), 3:3 – 48 Крейчі (Пастрняк, Маршанд), 4:3 – 50 Генцел (Кросбі, Летанг), 5:3 – 59 Астон-Різ (Джонсон, Кросбі)

Нью-Джерсі – Вегас– 5:4 (0:3, 2:1, 2:0)

Шайби: 0:1 – 1 Так (Шмідт, Ліндберг), 0:2 – 7 Карлссон (Макнэбб, Маршессо), 0:3 – 9 Каррье (Рівс), 1:3 – 22 Зейджак (Братт, Юханссон), 1:4 – 23 Карлссон (Маршессо, Сміт), 2:4 – 30 Вуд (Колман, Зейджак), 3:4 – 46 Палмиери, 4:4 – 54 Сіни, 5:4 – 60 Хишир (Юханссон)

Рейнджерс – Арізона– 3:4 (2:0, 1:1, 0:2)

Шайби: 1:0 – 4 Бучневич (Весі, Хитил), 2:0 – 17 Гейс (Зукарелло-Асен), 3:0 – 25 Зибанежад (Гейс, Пионк), 3:1 – 30 Оэстерле (Шмалц, Келлер), 3:2 – 53 Арчибальд (Голігоскі, Степан), 3:3 – 56 Екман-Ларссон (Казінс, Келлер), 3:4 – 64 Степан (Шмалц)

Кароліна – Вашингтон– 5:6 (2:1, 2:3, 1:1)

Шайби: 1:0 – 1 Мартинук (де Хаан, Агв), 1:1 – 3 Овечкін (Дауд, Зигентхалер), 2:1 – 13 Агв (Терявяйнен), 3:1 – 24 Агв (Терявяйнен, Фолк), 4:1 – 26 Терявяйнен (Агв, Свєчніков), 4:2 – 32 Вілсон (Кузнєцов), 4:3 – 37 Овечкін (Карлсон, Дауд), 4:4 – 38 Бойд (Дауд, Карлсон), 4:5 – 49 Овечкін ( Бэкстрем, Карлсон), 5:5 – 53 Вільямс

Детройт – Оттава– 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Шайби: 0:1 – 8 Тірні (Дзингел), 0:2 – 13 Шабо (Бедкер, Уайт), 1:2 – 18 Гленденинг (Расмуссен, Бертуцци), 2:2 – 32 Ларкін (Крунвалль, Нільсен), 2:3 – 47 Стоун (Елліотт), 2:4 – 59 Тірні (Дзингел, Шабо)

Сент-Луїс – Колорадо– 4:3 (2:2, 0:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 3 Парайко (О'райллі), 1:1 – 5 Андригетто (Джост, Комфер), 1:2 – 9 Калверт (Ньєто, Седерберг), 2:2 – 19 Барбашов (Шварц, Баумистер), 3:2 – 51 Парайко (Бозак, Данн), 3:3 – 53 Комфер (Рантанен, Маккіннон), 4:3 – 62 О'райллі (Бортуццо)

Чикаго – Вінніпег– 3:4 (1:1, 1:2, 1:0)

Шайби: 0:1 – 14 Шайфли (Бафлин, Уілер), 1:1 – 19 Тэйвс (Саад, Кит), 2:1 – 33 Тэйвс (Саад, Дальстрем), 2:2 – 35 Лайні (Морріссі, Літтл), 2:3 – 39 Перро (Wheeler, Шайфли), 3:3 – 59 Густафссон (Тэйвс, Кит), 3:4 – 60 Шайфли (Wheeler, Морріссі)

Едмонтон – Філадельфія– 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 12 Чейссон (Макдэвид, Драйзайтль), 2:0 – 32 Макдэвид (Нерс, Драйзайтль), 3:0 – 34 Ларссон (Нерс, Спунер), 3:1 – 50 Ворачек (Жиру), 4:1 – 59 Макдэвид (Драйзайтль)