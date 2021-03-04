Анастасія Меркушина піддалася "хейту" в інтернеті.

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина після жіночої естафети на Кубку світу опублікувала пост, в якому розмістила скріншот з повідомленням одного з уболівальників в мережі.

Публікація з'явилася на сторінці Меркушиної в Facebook.

"Тварюка ти, бл*ть. Мало того, що через тебе збірну дискваліфікували, бо ти передачу не змогла взяти нормально, а вже погналася. Так ще й їздиш, як дитина - в штиль на штрафне коло примудрилася піти. Ти забрала в України сьогодні медаль, можливо, і золоту. Позорисько", - написав біатлоністці підписник.

"Сьогодні я зрозуміла одну річ. Команда - це не тільки перемоги, а й підтримка у скрутному становищі. І в цьому ми сьогодні були кращі, але коли пишуть вболівальники таке...", - написала Меркушина.

Читайте такожКубок світу з біатлону: збірну України дискваліфікували в жіночій естафеті, але потім повернули їй четверте місце (відео)Підписники в Facebook в коментарях порадили біатлоністці не звертати увагу на "тупого неадеквата" і "дитину, яку батьки не навчили елементарному".

Нагадаємо, в жіночій естафеті в чеському Нове Мєсто Меркушина на своєму етапі пішла на штрафне коло. А під час передачі естафети від Юлії Джими Меркушиній стався спірний епізод, через який Україну спершу дискваліфікували, але після подачі протесту повернули четверте місце.

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Автор: Антон Дудар