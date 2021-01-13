Сергій Стаховський вперше з 2016 року пройшов сито кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії.

Український тенісист Сергій Стаховський (№201 ATP) тріумфально пройшов кваліфікацію Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, яка в цьому році проходила в Досі (Катар).

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35-річний киянин у фіналі відбору обіграв 19-річного австралійця Дейна Свіні. Стаховський здобув вольову перемогу. Програвши перший сет, Сергій знайшов у собі сили переламати хід зустрічі і зробити камбек.

Australian Open (Доха). Фінал кваліфікації

Сергій Стаховський (Україна) - Дейн Свіні (Австралія) - 2:6, 6:3, 6:1

Нагадаємо, що Стаховський вперше з 2016 року візьме участь в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії.

У чоловічій сітці на турнірах "Великого шолома" представники України не виступали з "Ролан Гаррос-2019".

Кваліфікація українців на Australian Open-2021: головне

Леся Цуренко (№146 WTA) зупинилася за крок до участі в основній частині турніру. Після двох перемог над австралійкою Іванною Попович (№362 WTA) та нідерландкою Леслі Керкхове (№176 WTA), Леся не змогла здолати росіянку Людмилу Самсонову (№127 WTA), програвши їй обидва сети.

Ангеліна Калініна (№163 WTA) програла спортсменці зі Словенії Каті Юван (№104 WTA) і вибула зі змагань.

Дар'я Снігур (№221 WTA) була розгромлена американкою Кеті Макнеллі (№121 WTA).

Катаріна Завацька (№118 WTA) добре почала свій виступ, здолавши опір данійки Клари Таусон (№152 WTA) з рахунком 2-0. Проте далі в напруженому двобої програла 1-2 першій ракетці Індії Анкіті Райні (№180 WTA) і вибула з турніру.

Ілля Марченко (№215 ATP) в першому матчі кваліфікації припинив боротьбу, не взявши жодного сету. Його обіграв бельгієць Кіммер Копеянс (№175 ATP).

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Автор: Budrin Artem