З 21 по 24 січня в італійському Антхольці відбудеться сьомий етап Кубка світу з біатлону 2020-2021.
В рамках цього етапу пройде сім гонок.
Розклад сьомого етапу
21 січня
15.15. Гонка переслідування, жінки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", " Eurosport 1", офіційний сайт IBU.
22 січня
14.15. Гонка переслідування, чоловіки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.
23 січня
14.10. Мас-старт, жінки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.
16.05. Естафета, чоловіки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.
24 січня
13.45. Естафета, жінки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 2", офіційний сайт IBU.
16.05. Мас-старт, чоловіки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.
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Кубок світу з біатлону 2020-2021: результати сезону
- Після семи етапів в загальному заліку у чоловіків лідирує Йоханнес Бе (618 очок). У трійці найкращих - ще два представники Норвегії: Стурла Легрейд (564) і Тар'єй Бе (511).
- У жінок в загальному заліку перше місце займає норвежка Марте Олсбю-Ройселанд (579 очок). На другому місці - ще одна біатлоністка з Норвегії Тіріл Екхофф (560 очок), на третьому - шведка Ханна Еберг (550).
- В України найкращий результат у загальному заліку у Дмитра Підручного та Юлії Джими, які посідають 28-е місця.
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