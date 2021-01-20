В італійському Антхольці-Антерсельві пройде черговий етап Кубка світу.

З 21 по 24 січня в італійському Антхольці відбудеться сьомий етап Кубка світу з біатлону 2020-2021.

В рамках цього етапу пройде сім гонок.

Розклад сьомого етапу

21 січня

15.15. Гонка переслідування, жінки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", " Eurosport 1", офіційний сайт IBU.

22 січня

14.15. Гонка переслідування, чоловіки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.

23 січня

14.10. Мас-старт, жінки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.

16.05. Естафета, чоловіки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.

24 січня

13.45. Естафета, жінки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 2", офіційний сайт IBU.

16.05. Мас-старт, чоловіки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.

Читайте такожАвстрійська біатлоністка зламала гвинтівку, невдало впавши під час гонки (фото, відео)

Кубок світу з біатлону 2020-2021: результати сезону

Після семи етапів в загальному заліку у чоловіків лідирує Йоханнес Бе (618 очок). У трійці найкращих - ще два представники Норвегії: Стурла Легрейд (564) і Тар'єй Бе (511).

У жінок в загальному заліку перше місце займає норвежка Марте Олсбю-Ройселанд (579 очок). На другому місці - ще одна біатлоністка з Норвегії Тіріл Екхофф (560 очок), на третьому - шведка Ханна Еберг (550).

В України найкращий результат у загальному заліку у Дмитра Підручного та Юлії Джими, які посідають 28-е місця.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар