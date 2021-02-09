Вертоліт з Кобі Браянтом, його дочкою та іншими пасажирами розбився більше року тому.

Національна рада США з безпеки на транспорті (NTSB) назвала причину аварії вертольота, в результаті якого в минулому році загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт.

Про це повідомляє AP.

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Причиною катастрофи, згідно з висновками комісії, стали дії пілота Ари Зобаяна. Він порушив правила польоту, направивши повітряний засіб в густі хмари. У підсумку пілот виявився дезорієнтований і не зміг відрізнити верх від низу або визначити, в який бік летить вертоліт.

Перед авіакатастрофою Зобаян повідомив диспетчерам, що він набирає висоту. Однак, як заявили слідчі NTSB, насправді вертоліт Sikorsky S-76 різко накренився і почав знижуватися з наростаючою силою, після чого врізався в пагорб.

Крім того, пілот не надав запасний план польоту і вирішив не приземлятися в найближчому місцевому аеропорту, щоб перечекати негоду.

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Автор: Антон Дудар