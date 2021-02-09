Національна рада США з безпеки на транспорті (NTSB) назвала причину аварії вертольота, в результаті якого в минулому році загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт.
Про це повідомляє AP.
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Причиною катастрофи, згідно з висновками комісії, стали дії пілота Ари Зобаяна. Він порушив правила польоту, направивши повітряний засіб в густі хмари. У підсумку пілот виявився дезорієнтований і не зміг відрізнити верх від низу або визначити, в який бік летить вертоліт.
Перед авіакатастрофою Зобаян повідомив диспетчерам, що він набирає висоту. Однак, як заявили слідчі NTSB, насправді вертоліт Sikorsky S-76 різко накренився і почав знижуватися з наростаючою силою, після чого врізався в пагорб.
Крім того, пілот не надав запасний план польоту і вирішив не приземлятися в найближчому місцевому аеропорту, щоб перечекати негоду.
Смерть Кобі Браянта: головне
- Легендарний баскетболіст, який провів всю кар'єру у складі "Лос-Анджелес Лейкерс", загинув 26 січня 2020 року. Йому був 41 рік.
- Разом з Браянтом на борту вертольота перебували ще вісім осіб: його 13-річна дочка Джіанна, ще шість пасажирів і пілот. Вони летіли на юніорський баскетбольний матч.
- У лютому 2020 року експерти опублікували перший звіт по авіакатастрофі.
- Церемонія прощання з Браянтом пройшла 24 лютого.
- В квітні Браянт був посмертно введений в Зал слави баскетболу.
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