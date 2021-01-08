Українська тенісистка прокоментувала свою позитивну допінг-пробу.

Друга ракетка України і 29-а ракетка світу Даяна Ястремська здала позитивний тест на допінг.

Про це повідомив офіційний сайт Міжнародної федерації тенісу (ITF).

У пробі 20-річної українки від 24 листопада 2020 року було виявлено заборонену речовину - метаболіти местеролону.

Ястремська тимчасово відсторонена від участі в змаганнях з 7 січня.

У себе в Twitter українка заявила, що заперечує застосування заборонених препаратів.

"Я твердо заявляю, що ніколи не приймала препарати, які поліпшують працездатність, або заборонені речовини. Я вражена і шокована, особливо з урахуванням того, що за два тижні до цього тесту - 9 листопада 2020 року - здала негативний тест на турнірі WTA в Лінці. Після цього турніру я призупинила тренування, щоб відпочити перед початком нового сезону", - зазначила Ястремська.

"У моїй сечі була виявлена дуже низька концентрація метаболітів местеролону. Враховуючи таку низьку концентрацію і негативний результат тесту двома тижнями раніше, я отримала наукову оцінку про те, що речовина могла потрапити в організм випадково, перебуваючи в складі чогось іншого", - додала тенісистка.

За словами Ястремської, її поінформували про те, що дана речовина "використовується як ліки для чоловіків, а жінкам не рекомендується використовувати її через побічні ефекти".

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"Зараз я працюю зі своєю командою, і ви можете бути впевнені, що я рішуче налаштована зробити все, щоб очистити своє ім'я", - підсумувала тенісистка.

Даяна Ястремська: успіхи на корті

Ястремська почала професійну кар'єру в 2016 році і в тому ж році завоювала дебютний титул на турнірі ITF в Бразилії.

На турнірах WTA Ястремська в одиночному розряді до цього моменту завоювала три титули.

На турнірах "Великого шолома" її найкращим результатом є вихід до четвертого раунду на Вімблдоні.

За підсумками минулого року Ястремська займає в рейтингу WTA 29-е місце, а її найкращим результатом є 21-а позиція.

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Автор: Антон Дудар