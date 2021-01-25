Українець уклав угоду з найкращим промоушеном ММА.

Український боєць змішаних єдиноборств Денис Бондар підписав контракт з промоушеном Ultimate Fighting Championship (UFC).

Про це повідомляється на сторінці wwfc_mma в Instagram.

Бондар на прізвисько "Психо" є чемпіоном WWFC.

Дебютувати в UFC він зможе вже 6 лютого в рамках турніру UFC Fight Night 184. Суперником українця стане американець Оді Осборн (8-3).

Зазначимо, що Бондар провів у змішаних єдиноборствах 16 боїв, здобувши 14 перемог.

Він стане єдиним на даний момент представником України в UFC серед чоловіків. У жінок в промоушені виступає Марина Мороз.

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Автор: Антон Дудар