Денис Бондар провів у ММА 16 боїв / фото instagram.com/denysbondarpsycho
Український боєць змішаних єдиноборств Денис Бондар підписав контракт з промоушеном Ultimate Fighting Championship (UFC).
Про це повідомляється на сторінці wwfc_mma в Instagram.
Бондар на прізвисько "Психо" є чемпіоном WWFC.
Дебютувати в UFC він зможе вже 6 лютого в рамках турніру UFC Fight Night 184. Суперником українця стане американець Оді Осборн (8-3).
instagram.com/wwfc_mma
Зазначимо, що Бондар провів у змішаних єдиноборствах 16 боїв, здобувши 14 перемог.
Він стане єдиним на даний момент представником України в UFC серед чоловіків. У жінок в промоушені виступає Марина Мороз.
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