Макс Ферстаппен виграв гонку й увірвався на першу сходинку загального заліку.

23 травня відбувся п'ятий етап чемпіонату Формули-1 в сезоні 2021 року - Гран-прі Монако.

Переможцем гонки став болід "Ред Булл" Макс Ферстаппен. А ось пілот "Мерседесу" Льюїс Хемілтон, який є чинним чемпіоном світу, провалився. Він фінішував сьомим.

Срібло завоював пілот від "Феррарі" Карлос Сайнс, а замкнув топ-3 Ландо Норріс, який представляє "Макларен".

Гран-прі Монако.

Таким чином, трапилося історичне досягнення: Ферстаппен вперше у кар'єрі очолив загальний залік.

Формула-1: результати сезону

Після п'яти етапів в особистому заліку Хемілтона і Ферстаппена розділяють 4 очки. Вперше у лідери вирвався Макс, який представляє Нідерланди. У нього 105 балів. А ось у британця Хемілтона - 101. Ландо Норріс третій з 56 очками.

У Кубку конструкторів лідирує "Ред Булл" - 149 очок. У "Мерседес" - 148, у "Макларена" - 80.

Наступна гонка відбудеться 6 червня - Гран-прі Азербайджану в Баку.

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Автор: Артем Будрін