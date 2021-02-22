З цим документальним фільмом боєць прагне виграти "Оскар".

Російський чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов розповів про роботу над документальним фільмом.

Про це стало відомо з інтерв'ю дагестанця You-Tube каналу "Лисий хижак".

"Я зараз працюю над моїм документальним фільмом. Десь півтора року потрібно. Ми хочемо виграти "Оскар". Не просто 20 хвилин зняти та закинути. Працюємо разом з Голлівудом. Швидше за все, вийде відразу в кінотеатрах. Це ж нормальна історія, хлопець з гір став кращим бійцем незалежно від вагової категорії, не програвав", - поділився Хабіб.

Хабіб Нурмагомедов: головне

На рахунку бійця UFC 29 перемог в кар'єрі у 29 поєдинках.

Після бою з Гейджі 32-річний Хабіб заявив, що завершує кар'єру.

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Автор: Будрін Артем