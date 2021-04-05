Також є підозра на струс мозку та перелом щелепи / фото скріншот Ютуб-каналу Shargo
Жахливий випадок трапився під час поєдинку чемпіонату Фінляндії з хокею між командами ГПК та "Юкуріт".
Арбітра Юкка-Пекку Койстінена замінили по ходу гри, оскільки він зазнав страшного пошкодження: в його обличчя влетіла шайба.
Згодом з'ясувалося, що удар в щелепу був таким потужним, що вибив 7 зубів: чотири повністю і три частково. Лікарі припустили, що також може бути струс мозку та перелом щелепи.
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