Збірна України наблизилася до медалі тільки на одному етапі.

У рамках восьмого етапу Кубка світу з біатлону в чеському Нове Место відбулася чоловіча естафета.

Збірній України в гонці не зміг допомогти один з лідерів команди Артем Прима, який пропустив естафету через проблеми з попереком. Його замінив Богдан Цимбал. Також Україну представляли Артем Тищенко, Дмитро Підручний та Антон Дудченко.

Читайте також"Тварюка ти, бл*ть": українська біатлоністка показала повідомлення від вболівальника після своєї невдачі в гонці (фото)Тищенко передав естафету 14-м, Підручний показав найкращий час на своєму етапі, чисто відпрацював на вогневих рубежах і підняв Україну на третю позицію. Далі Дудченко відправився на два штрафні кола і фінішував дев'ятим, а Цимбал з одним штрафним колом зберіг це місце.

Перемогу в гонці здобула збірна Німеччини.

Кубок світу в Нове Место. Результати чоловічої естафети

1. Німеччина (0+5) 1:12:28,1

2. Росія (0+8) +1:21,7

3. Норвегія (3+9) +1: 33,2

4. Словенія (0+8) +2:13,2

5. Франція (4+9) +2:14,7

6. Австрія (0+5) +2:17,0...

9. Україна (3+12) +4: 03,3

Кубок світу з біатлону: восьмий етап

Восьмий етап КМ з біатлону проходить з 4 по 7 березня: де і коли дивитися гонки.

У жіночій естафеті збірна України була дискваліфікована, але потім їй повернули четверту позицію.

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Автор: Антон Дудар