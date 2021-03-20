В рамках заключного етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді пройшла чоловіча гонка переслідування.
Переможцем став норвежець Стурла Легрейд, який обійшов співвітчизника Йоханнеса Бо.
Перед вирішальною гонкою (мас-стартом 21 березня) Бо зберігає жовту майку лідера, але після вирахування найгірших гонок Легрейд обійде конкурента на одне очко. Таким чином, в мас-старті Легрейду буде досить фінішувати вище за Бо, щоб виграти "Великий кришталевий глобус".
Найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний. Він відіграв 21 позицію і фінішував 13-м. Інші українці також змогли поліпшити свої позиції в порівнянні зі спринтом. Богдан Цимбал піднявся на 17 позицій, Антон Дудченко - на 11, а Артем Тищенко - на 7.
Кубок світу в Естерсунді. Результати чоловічої гонки переслідування
1. Стурла Легрейд (Норвегія) - (1+0+1+0) 32:40,5
2. Йоганнес Тінгнес Бо (Норвегія) - (0+0+0+3) +22,6
3. Лукас Хофер (Італія) - (1+0+2+1) +32,4...
13. Дмитро Підручний (Україна) - (0+0+1+2) +1:52,1
33. Богдан Цимбал (Україна) - (1+0+3+0) +3:31,0
37. Антон Дудченко (Україна) - (1+0+0+2) +3:58,2
50. Артем Тищенко (Україна) - (0+1+1+2) +4:39,3
Кубок світу з біатлону: десятий етап
- Десятий етап КС з біатлону проходить з 19 по 21 березня: де і коли дивитися гонки.
- У жіночій спринтерській гонці українки не змогли потрапити в тридцятку найкращих.
- У чоловічому спринті представники України також не показали високих результатів.
- Жіноча гонка переслідування завершилася перемогою норвежки, а найкращою серед українок стала Олена Підгрушна.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram