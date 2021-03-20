Стурла Легрейд виграв гонку, а Дмитро Підручний зробив ривок на 13-е місце.

В рамках заключного етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді пройшла чоловіча гонка переслідування.

Переможцем став норвежець Стурла Легрейд, який обійшов співвітчизника Йоханнеса Бо.

Перед вирішальною гонкою (мас-стартом 21 березня) Бо зберігає жовту майку лідера, але після вирахування найгірших гонок Легрейд обійде конкурента на одне очко. Таким чином, в мас-старті Легрейду буде досить фінішувати вище за Бо, щоб виграти "Великий кришталевий глобус".

Найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний. Він відіграв 21 позицію і фінішував 13-м. Інші українці також змогли поліпшити свої позиції в порівнянні зі спринтом. Богдан Цимбал піднявся на 17 позицій, Антон Дудченко - на 11, а Артем Тищенко - на 7.

Кубок світу в Естерсунді. Результати чоловічої гонки переслідування

1. Стурла Легрейд (Норвегія) - (1+0+1+0) 32:40,5

2. Йоганнес Тінгнес Бо (Норвегія) - (0+0+0+3) +22,6

3. Лукас Хофер (Італія) - (1+0+2+1) +32,4...

13. Дмитро Підручний (Україна) - (0+0+1+2) +1:52,1

33. Богдан Цимбал (Україна) - (1+0+3+0) +3:31,0

37. Антон Дудченко (Україна) - (1+0+0+2) +3:58,2

50. Артем Тищенко (Україна) - (0+1+1+2) +4:39,3

Кубок світу з біатлону: десятий етап

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Автор: Антон Дудар