Відбулася друга гонка в рамках 6-го етапу Кубка світу.

У німецькому Оберхофі, який приймає шостий етап Кубка світу з біатлону, пройшла спринтерська гонка серед жінок.

Перемогу в спринті відсвяткувала норвежка Тіріл Екхофф. Завдяки цьому вона скоротила відставання від співвітчизниці Марте Олсбю-Ройселанд, яка лідирує в загальному заліку, до 17 очок.

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Від України на дистанцію вийшли чотири біатлоністки - всі з олімпійської четвірки, яка вигравала золото в Сочі. Найкращий результат показала Юлія Джима, яка фінішувала 24-ю. Віта Семеренко та Олена Підгрушна не змогли пробитися в залікову зону.

Кубок світу в Оберхофі. Результати жіночого спринту

1. Тіріл Екхофф (Норвегія) - (0+1) 22:33,8

2. Доротея Вірер (Італія) - (0+0) + 9,3

3. Ліза Тереза Хаузер (Австрія) - (0+0) +12,6...

24. Юлія Джима (Україна) - (0+2) +1:24,1

28. Валя Семеренко (Україна) - (1+0) +1:26,3

60. Віта Семеренко (Україна) - (1+1) +2:14,9

62. Олена Підгрушна (Україна) - (2+1) +2:21,7

Кубок світу з біатлону 2020-2021: шостий етап

Шостий етап Кубка світу з біатлону проходить в Оберхофі з 13 по 17 січня: де і коли дивитися гонки.

Збірну України на цьому етапі у чоловіків представляють Дмитро Підручний, Артем Прима, Артем Тищенко, Антон Дудченко та Руслан Ткаленко, а у жінок - Дар'я Блашко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валя Семеренко та Віта Семеренко.

У спринтерській гонці серед чоловіків Дмитро Підручний увійшов до топ-10.

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Автор: Антон Дудар