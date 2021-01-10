П'ятий етап Кубка світу з біатлону в німецькому Оберхофі завершився одиночною змішаною естафетою.
Україну в гонці представляли Віта Семеренко і Антон Дудченко.
Українська збірна використала десять штрафних патронів і вирушила на одне штрафне коло. На фініші українці були тільки чотирнадцятими.
Перемогу в гонці здобула збірна Франції.
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Кубок світу в Оберхофі. Результати одиночної змішаної естафети
1. Франція - (0+3) 39:04,8
2. Швеція - (0+5) + 38,7
3. Норвегія - (3+8) + 43,9
4. Німеччина - (0+6) +1:02,0
5. Білорусь - (0+6) +1:13,8
6. Канада - (0+4) +1:17,6...
14. Україна (1+10) +2:55,9
Кубок світу з біатлону: п'ятий етап
- П'ятий етап КМ з біатлону 2020-2021 проходив в Оберхофі з 8 по 10 січня.
- У спринтерській гонці серед жінок перемогу здобула норвежка Тіріл Екхофф, а Українка Юлія Джима фінішувала в топ-10.
- У чоловіків весь п'єдестал в спринті зайняли біатлоністи з Норвегії.
- Юлія Джима - в топ-15: результати жіночої гонки переслідування на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону
- У чоловічій гонці переслідування весь п'єдестал зайняли норвежці.
- У змішаній естафеті збірна України не змогла поборотися за медалі.
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