Збірна України не змогла потрапити до десятки найкращих.

П'ятий етап Кубка світу з біатлону в німецькому Оберхофі завершився одиночною змішаною естафетою.

Україну в гонці представляли Віта Семеренко і Антон Дудченко.

Українська збірна використала десять штрафних патронів і вирушила на одне штрафне коло. На фініші українці були тільки чотирнадцятими.

Перемогу в гонці здобула збірна Франції.

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Кубок світу в Оберхофі. Результати одиночної змішаної естафети

1. Франція - (0+3) 39:04,8

2. Швеція - (0+5) + 38,7

3. Норвегія - (3+8) + 43,9

4. Німеччина - (0+6) +1:02,0

5. Білорусь - (0+6) +1:13,8

6. Канада - (0+4) +1:17,6...

14. Україна (1+10) +2:55,9

Кубок світу з біатлону: п'ятий етап

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Автор: Антон Дудар