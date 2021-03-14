14 березня в рамках дев'ятого етапу Кубка світу з біатлону в Нове Место пройшла змішана естафета.
Українська збірна фінішувала в гонці на п'ятому місці.
За Україну виступали Дар'я Блашко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.
Блашко передала естафету дев'ятою, Джима пішла на штрафне коло, але змогла зберегти дев'яту позицію. Змінити ситуацію на краще вдалося в чоловічій частині естафети. Прима підняв українську збірну на п'яте місце, а Підручний зміг її втримати.
Кубок світу в Чехії. Результати змішаної естафети
1. Норвегія (0+4) 1:01:24,1
2. Італія (0+10) +1:08,7
3. Швеція (0+10) +1:22,7
4. Франція (1+9) +1: 42,3
5. Україна (1+10) +2:16,5
6. США (0+7) + 2:26,4
Кубок світу з біатлону 2020-2021: дев'ятий етап
- Дев'ятий етап КС проходить в Чехії з 11 по 14 березня: де і коли дивитися гонки.
- У чоловічому спринті українці опинилися за межами топ-30.
- У спринтерській гонці серед жінок Юлія Джима посіла 5-ту сходинку.
- У чоловічому персьюті збірна України виступила невдало, а в жіночому Джима не змогла поборотися за медалі.
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