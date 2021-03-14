Українські біатлоністи фінішували в п'ятірці найкращих.

14 березня в рамках дев'ятого етапу Кубка світу з біатлону в Нове Место пройшла змішана естафета.

Українська збірна фінішувала в гонці на п'ятому місці.

За Україну виступали Дар'я Блашко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.

Блашко передала естафету дев'ятою, Джима пішла на штрафне коло, але змогла зберегти дев'яту позицію. Змінити ситуацію на краще вдалося в чоловічій частині естафети. Прима підняв українську збірну на п'яте місце, а Підручний зміг її втримати.

Кубок світу в Чехії. Результати змішаної естафети

1. Норвегія (0+4) 1:01:24,1

2. Італія (0+10) +1:08,7

3. Швеція (0+10) +1:22,7

4. Франція (1+9) +1: 42,3

5. Україна (1+10) +2:16,5

6. США (0+7) + 2:26,4

Кубок світу з біатлону 2020-2021: дев'ятий етап

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар