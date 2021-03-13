Свою чергову золоту медаль здобула видатна норвежка Тіріл Екгофф.

На дев'ятому етапі Кубка світу з біатлону в Чехії пройшла гонка переслідування серед жінок.

Найкраще серед представників України виступила Юлія Джима, яка фінішувала на 15-й позиції. Дар'я Блашко прийшла до фінішу 25-ю, а Меркушина Анастасія лише 55-ю.

Норвезька біатлоністка Тіріл Екгофф попри один промах на стрільбі таки змогла фінішувати першою користуючись своєю високою швидкістю на лижах. Срібло несподівано взяла білоруска Дінара Алімбекова, яка бездоганно відстрілялась, але була не достатньо спритною на лижах. Замкнула п'єдестал пошани німкеня Франциска Пройсс, яка задовольнилася бронзою.

Кубок світу в Чехії. Результати жіночої гонки переслідування

1. Тіріл Екгофф (Норвегія) - (0+1+0+0) 27:13,6

2. Дінара Алімбекова (Білорусь) - (0+0+0+0) +34,6

3. Франциска Пройсс (Німеччина) - (0+1+0+1) +40,2

15. Юлія Джима (0+2+1+0) +1:52,4

25. Дар'я Блашко (0+0+1+1) +2:41,1

55. Анастасія Меркушина (0+3+2+2) +5:03,8

Кубок світу з біатлону 2020-2021: дев'ятий етап

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Автор: Будрін Артем