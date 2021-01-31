Лейшіа Кларендон є трансгендером.

Захисник команди жіночої Національної баскетбольної асоціації (WNBA) "Нью-Йорк Ліберті" Лейшіа Кларендон розповіла про те, що успішно перенесла операцію з видалення грудей.

Про це Кларендон, яка позиціонує себе як небінарну особистість (не ідентифікує себе виключно з однією конкретною статтю), повідомила в соцмережі.

"Я, як правило, не боюся публічно ділитися новинами, але кількість ненависті, міфів та незнання змусила мене замислитися, перш ніж поділитися цією радістю. Мені зробили операцію! Я відчуваю свободу і ейфорію в тілі, і хочу, щоб трансгендери знали і бачили, що ми завжди існували, і ніхто не може нас стерти", - написала Кларендон.

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TMZ Sports повідомляє, що операція з видалення грудей не вплине на статус Кларендон, як гравця жіночої НБА.

Джерело, близьке до баскетболістки, повідомило виданню, що Кларендон надала свою історію розголосу, оскільки хоче "почати дуже делікатну розмову про те, як включати трансгендерів в спорт, а не виключати їх".

Більш відверті фото після операції доступні в Twitter спортсменки.

Кларендон виступає в жіночій НБА з 2013 року. Вона є чемпіонкою світу-2018 у складі збірної США.

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Автор: Антон Дудар