Марта Костюк обіграла представницю Тайваню.

Українська тенісистка Марта Костюк, яка займає 99-е місце в рейтингу WTA, пробилася до 1/8 фіналу на турнірі в Абу-Дабі.

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У другому колі Костюк обіграла 67-у ракетку світу Се Шувей з Тайваню.

Матч тривав 2 години 17 хвилин і завершився перемогою українки в трьох сетах з рахунком 6:3, 6:7, 6:3. Костюк могла завершувати матч і в другому сеті, але втратила перевагу за рахунку 5:1.

Костюк вперше в кар'єрі пройшла до третього раунду на турнірах серії WTA500.

Далі Українка зіграє з Тамарою Зіданшек зі Словенії (№87 WTA).

Турнір в Абу-Дабі: головне

Турнір в Абу-Дабі проходить з 6 по 13 січня 2021 року із загальним призовим фондом в 565 530 доларів США.

Свій матч другого кола в Абу-Дабі ще належить провести першій ракетці України Еліні Світоліній. Водночас Катерина Бондаренко у другому колі програла представниці Тунісу Унс Джабір (7:5, 3:6, 2:6).

Еліна Світоліна посіяна на цьому турнірі під другим номером. Вище неї лише одна тенісистка - американка Софія Кенін (№4 WTA).

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Автор: Антон Дудар