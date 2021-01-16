Марта Костюк летіла в літаку з людиною, у якої діагностували коронавірус.

Українська тенісистка Марта Костюк проведе два тижні в суворій ізоляції в Мельбурні перед Australian Open-2021.

Про це Костюк повідомила в Twitter.

Справа в тому, що на борту літака, яким Костюк летіла до Австралії з Абу-Дабі, перебувала людина, яка здала позитивний тест на COVID-19 після прильоту.

Читайте такожМожливо все: тенісистка без п'яти пальців пробилася в основну сітку Australian Open

Варто відзначити, що рейс призначався для тенісистів. Всі, хто летів на борту цього літака, тепер повинні провести два тижні в готелі на карантині. Крім Костюк, це ще 23 гравці. Всі вони в найближчі два тижні не зможуть тренуватися.

Інші тенісисти, які братимуть участь в турнірі, також повинні провести два тижні на карантині. Однак вони можуть виходити з готелю раз в день не більше ніж на п'ять годин, щоб тренуватися.

Australian Open пройде з 8 по 21 лютого.

Нагадаємо, у 2017 році Костюк вигравала юніорський Australian Open. А її найкращим результатом на дорослому рівні на Відкритому чемпіонаті Австралії є вихід до третього кола.

Марта Костюк: успішний старт сезону

На початку цього року Костюк успішно виступила на турнірі WTA 500 в Абу-Дабі. Українка вперше у своїй кар'єрі дійшла до півфіналу на турнірі WTA. Проте у фінал пробитися не змогла, поступившись росіянці.

Завдяки виходу в півфінал Костюк з нового тижня підніметься в рейтингу WTA на рекордне для себе 78-е місце.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар