Тренер чоловічої збірної Норвегії з біатлону Зігфірд Мазе різко відповів на висловлювання олімпійського чемпіона з РФ Дмитра Васильєва.
Росіянин припустив, що норвезькі лижники і біатлоністи, включаючи чотириразового чемпіона світу-2021 Стурлу Легрейда, використовують терапевтичні винятки, щоб застосовувати заборонені препарати: "Там є, швидше за все, і стероїди, і важкі анаболічні препарати. Я в цьому майже не сумніваюся".
Читайте такожВийшов сухим з води: російського лижника сміховинно покарали за хамський вчинок на Кубку світуМазе в Instagram відповів Васильєву, нагадавши про допінгові порушення Росії і порадивши "заткнутися".
"Звинувачувати Стурлу або будь-якого іншого спортсмена, з яким я працював або працюю, значить, ображати мою роботу. Містер Васильєв, коли ти родом з країни, минуле якої було таким, яким воно було, то найкраще - це заткнутися".
Нагадаємо, за підсумками Кубка світу 2020-2021 з біатлону Норвегія виграла більшість "Кришталевих глобусів".
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