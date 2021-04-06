Зігфрід Мазе відповів на висловлювання олімпійського чемпіона з РФ.

Тренер чоловічої збірної Норвегії з біатлону Зігфірд Мазе різко відповів на висловлювання олімпійського чемпіона з РФ Дмитра Васильєва.

Росіянин припустив, що норвезькі лижники і біатлоністи, включаючи чотириразового чемпіона світу-2021 Стурлу Легрейда, використовують терапевтичні винятки, щоб застосовувати заборонені препарати: "Там є, швидше за все, і стероїди, і важкі анаболічні препарати. Я в цьому майже не сумніваюся".

Читайте такожВийшов сухим з води: російського лижника сміховинно покарали за хамський вчинок на Кубку світуМазе в Instagram відповів Васильєву, нагадавши про допінгові порушення Росії і порадивши "заткнутися".

"Звинувачувати Стурлу або будь-якого іншого спортсмена, з яким я працював або працюю, значить, ображати мою роботу. Містер Васильєв, коли ти родом з країни, минуле якої було таким, яким воно було, то найкраще - це заткнутися".

Нагадаємо, за підсумками Кубка світу 2020-2021 з біатлону Норвегія виграла більшість "Кришталевих глобусів".

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Автор: Антон Дудар