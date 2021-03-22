21 березня завершився сезон Кубка світу з біатлону 2020-2021. Стали відомі володарі "Великих кришталевих глобусів" і "Малих кришталевих глобусів".
Володарями "Великих кришталевих глобусів" стали представники Норвегії Йоханнес Бо, який завоював його за підсумками заключної гонки, і Тіріль Екхофф. Для Бо це третій "Великий Кришталевий глобус" в кар'єрі, а для Екхофф - перший.
Загальний залік. Чоловіки. Топ-5
1. Йоханнес Тінгнес Бо (Норвегія) - 1052 очки
2. Стурла Легрейд (Норвегія) - 1039 очок
3. Кантен Фійон-Майє (Франція) - 930 очок
4. Тар'єй Бо (Норвегія) - 893 очки
5. Йоханнес Дале (Норвегія) - 843 очки...
25. Дмитро Підручний (Україна) - 294 очки
Загальний залік. Жінки. Топ-5
1. Тіріль Екхофф (Норвегія) - 1152 очки
2. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія) - 963 очки
3. Франциска Пройсс (Німеччина) - 840 очок
4. Ханна Еберг (Швеція) - 826 очок
5. Доротея Вірер (Італія) - 821 очко...
17. Юлія Джима (Україна) - 445 очок
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Малі кришталеві глобуси
Залік індивідуальних гонок, чоловіки-Стурла Легрейд (Норвегія)
Залік індивідуальних гонок, жінки - Ліза-Тереза Хаузер (Австрія) та Доротея Вірер (Італія)
Залік спринтерських гонок, чоловіки - Йоханес Бо ( Норвегія)
Залік спринтерських гонок, жінки - Тіріль Екхофф (Норвегія)
Залік гонок переслідування, чоловіки - Стурла Легрейд (Норвегія)
Залік гонок переслідування, жінки - Тіріль Екхофф (Норвегія)
Залік мас-стартів, чоловіки - Тар'єй Бо (Норвегія)
Залік мас-стартів, жінки - Інгрід-Ландмарк Тандреволд (Норвегія)
Залік естафет, чоловіки - Норвегія
Залік естафет жінки - Швеція
Залік змішаних естафет - Норвегія
Найкращим результатом України в заліках Кубка світу є четверте місце Юлії Джими в заліку індивідуальних гонок.
Кубок світу з біатлону 2020-2021
- Кубок світу з біатлону проходив з 28 листопада по 21 березня. Всього відбулося десять етапів.
- Збірна України завоювала дві медалі - обидві на рахунку Юлії Джими: срібло в спринті і срібну медаль в індивідуальній гонці.
- У заліку Кубка націй і серед жінок, і серед чоловіків тріумфаторами стали норвежці. Україна посіла восьме місце у чоловіків, сьоме - у жінок.
- За підсумками сезону чоловіча і жіночі збірні України зберегли квоту в п'ять біатлоністів на гонку.
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