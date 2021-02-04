Мераб Двалішвілі назвав те, що трапилося, "дурним інцидентом"

Грузинський боєць UFC Мераб Двалішвілі розбив голову об лід після того, як пірнув в ополонку.

Про це Двалішвілі розповів на своїй сторінці в Instagram, додавши відповідне відео.

Спортсмен повідомив, що захотів зануритися в ставку, але все закінчилося травмою і госпіталізацією.

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"Думав, що це прекрасний день для тренування і пробіжки в парку. Потім побачив ставок і подумав, що там сніг і вода. Але виявилося, що там лід і гілки дерев. Пробивши лід, я відчув, що шкіра лопнула. Але ще болючіше було, коли її зшивали. Тепер все добре, відчуваю себе відмінно", - розповів грузин.

Йдучи з закривавленою головою від ставка, Двалішвілі сказав: "Який прекрасний день і який дурний інцидент".

На рахунку Двалішвілі дев'ять перемог і чотири поразки в змішаних єдиноборствах. В UFC він здобув п'ять перемог поспіль.

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Автор: Антон Дудар