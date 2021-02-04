Грузинський боєць UFC Мераб Двалішвілі розбив голову об лід після того, як пірнув в ополонку.
Про це Двалішвілі розповів на своїй сторінці в Instagram, додавши відповідне відео.
Спортсмен повідомив, що захотів зануритися в ставку, але все закінчилося травмою і госпіталізацією.
Читайте такожУсик занурився в ополонку на Водохреще (відео)
"Думав, що це прекрасний день для тренування і пробіжки в парку. Потім побачив ставок і подумав, що там сніг і вода. Але виявилося, що там лід і гілки дерев. Пробивши лід, я відчув, що шкіра лопнула. Але ще болючіше було, коли її зшивали. Тепер все добре, відчуваю себе відмінно", - розповів грузин.
Йдучи з закривавленою головою від ставка, Двалішвілі сказав: "Який прекрасний день і який дурний інцидент".
На рахунку Двалішвілі дев'ять перемог і чотири поразки в змішаних єдиноборствах. В UFC він здобув п'ять перемог поспіль.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Битва титанів: 120-кілограмовий рестлер брутально нокаутував ветерана ММА (відео)
- Російський боєць ММА напав на суперника після закінчення бою (відео)
- Український боєць підписав контракт з UFC: вже відомий перший суперник
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram