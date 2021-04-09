Найкращий гандбольний клуб України програв за сумою двох зустрічей супернику з Білорусі.

Запорізький "Мотор" не зумів пробитися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

"Мотор" поступився команді "Мєшков Брест" у матчі-відповіді 1/4 фіналу і покинув турнір за сумою двох зустрічей.

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Український клуб провалив першу половину зустрічі, а після перерви, хоч і виглядав солідніше, але не зумів наздогнати суперника.

"Мєшков Брест" (Білорусь) - "Мотор" (Україна) - 30:23 (16:8, 14:15)

Перша зустріч завершилася перемогою запорізького клубу з рахунком 32:30.

"Мотор" втратив шанс встановити клубний рекорд і вперше в історії вийти в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

"Мотор" в Лізі чемпіонів: що потрібно знати

"Мотор" увосьме у своїй історії виступав у Лізі чемпіонів ЄГФ. Цього разу запорізький клуб потрапив до турніру за спеціальним запрошенням.

У 14 іграх групового раунду запорізький клуб здобув сім перемог при семи поразках.

У групі В "Мотор" з 14 очками посів підсумкове п'яте місце з восьми команд.

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Автор: Антон Дудар