Романчук перевершив рекорд 2012 року / фото isl.global

Український плавець Михайло Романчук став переможцем запливу на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Романчук представляв італійську команду Aqua Centurions на турнірі серії International Swimming League в Будапешті.

Цей заплив не враховувався в офіційних результатах турніру, а був виставковим і дебютним в рамках змагань. Українець встановив рекорд Європи, показавши час 7:25,73.

Романчук оновив досягнення француза Янніка Ангеля (7:29.17), яке трималося з 2012 року, а також встановив рекорд України та свій особистий рекорд.

Друге місце зайняв Хенрік Крістіансен з Норвегії - 7:25,78. До трійки увійшов австрієць Фелікс Обек - 7:31,89.

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Автор: Данило Слесь