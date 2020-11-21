Український плавець Михайло Романчук став переможцем запливу на дистанції 800 метрів вільним стилем.
Романчук представляв італійську команду Aqua Centurions на турнірі серії International Swimming League в Будапешті.
Цей заплив не враховувався в офіційних результатах турніру, а був виставковим і дебютним в рамках змагань. Українець встановив рекорд Європи, показавши час 7:25,73.
Романчук оновив досягнення француза Янніка Ангеля (7:29.17), яке трималося з 2012 року, а також встановив рекорд України та свій особистий рекорд.
Друге місце зайняв Хенрік Крістіансен з Норвегії - 7:25,78. До трійки увійшов австрієць Фелікс Обек - 7:31,89.
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