Українець показав найкращий час на дистанції 800 метрів.

Український плавець Михайло Романчук став переможцем запливу на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Романчук представляв італійську команду Aqua Centurions на турнірі серії International Swimming League в Будапешті.

Цей заплив не враховувався в офіційних результатах турніру, а був виставковим і дебютним в рамках змагань. Українець встановив рекорд Європи, показавши час 7:25,73.

Романчук оновив досягнення француза Янніка Ангеля (7:29.17), яке трималося з 2012 року, а також встановив рекорд України та свій особистий рекорд.

Друге місце зайняв Хенрік Крістіансен з Норвегії - 7:25,78. До трійки увійшов австрієць Фелікс Обек - 7:31,89.

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Автор: Данило Слесь