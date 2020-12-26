Названо п'ять найкращих нокаутів року в змішаних єдиноборствах.

Нокаут у виконанні американського бійця Хоакіна Баклі на турнірі UFC Fight Island 5 визнаний найкращим в 2020 році.

Рейтинг з п'яти найкращих нокаутів року склав портал MMA Fighting.

26-річний Баклі в жовтні нокаутував Імпу Касанганая. Американець у другому раунді з розвороту пробив супернику по обличчю після того, як той захопив його ногу. Цей нокаут був названий UFC "найнеймовірнішим в історії промоушена".

Друге місце в рейтингу зайняв американець Кевін Холланд, який брутально нокаутував Роналду Соузу на турнірі UFC 256.

Третє місце в рейтингу зайняв нокаут від Коді Грабрандта, який одним ударом з правої "вимкнув світло" бразильцеві Рафаелю Ассунсао на UFC 250.

Далі в рейтингу розташувалися нокаути від американця Шона О'Майлі в бою з Едді Вайнлендом на турнірі UFC 250, а також від шведа Хамзата Чімаєва в поєдинку з Джеральдом Міршертом на UFC Fight Island 5.

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Автор: Антон Дудар